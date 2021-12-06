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Песков раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Байдена

Мир

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Джо Байден обсудят на переговорах напряжённые отношения с Украиной, действия НАТО и плачевное состояние отношений между Россией и США.

Песков раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Байдена

Об этом рассказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера.

"Разумеется, нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, а что требует дополнительных усилий", — передаёт РИА Новости его слова.

Он обратил внимание, что участники переговоров затронут вопросы, касающиеся сложной ситуации с Украиной и продвижения НАТО к границам России.

Ранее председатель комитета по делам вооружённых сил палаты представителей конгресса США Адам Смит призвал Байдена не "играть мускулами" на переговорах с Путиным. Он добавил, что это не поможет сдержать российского лидера.

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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