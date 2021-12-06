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Посланник ЛГБТ в Европарламенте оскорбил всех христиан одним фото

Мир

Представитель ЛГБТ-сообщества в парламенте Европейского Союза Риккардо Симонетти использовал один из самых главных христианских праздников — Рождество, чтобы продвинуть идею толерантности", снявшись в образе бородатой Девы Марии для квир-журнала SIEGESSÄULE.

  • Квир (англ. queer) — собирательный термин, используемый для обозначения человека, относящегося к сексуальным меньшинствам.
@ riccardosimonetti
@ riccardosimonetti

Портал Daily Caller News сообщил:

"На фотографиях изображен бородатый Симонетти в тунике и вуали, держащий на руках младенца, предположительно представляющего Иисуса. На другой фотографии он держит ребёнка вместе с другим мужчиной, который, по-видимому, представляет Джозефа, обнимающего Деву Марию."

@ riccardosimonetti
@ riccardosimonetti

"Если мы проигнорируем тот факт, что Иисус не был белым, мы с таким же успехом могли бы поверить, что у Девы Марии была борода, почему бы и нет?” — написал Симонетти в Instagram.

Общественность выходку ЛГБТ-активиста не оценила

"Потрясающе. Очень трансгрессивно. Очень храбро. А теперь займись Трансом Мухаммеда. Я смею вас”, — прокомментировал Паскаль-Эммануэль Гобри из Центра этики и публичной политики в Twitter.

"Как ещё знаменитое терпимое и уважительное сообщество радуги могло бы отпраздновать Рождество, если бы не кощунственная, бессмысленная провокация?” — написал в Twitter венгерский журналист Петер Хелтай.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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