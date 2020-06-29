Профессор богословия: зачем выясняют расовую принадлежность Христа

Предстоятель Англиканской церкви Джастин Уэлби, следуя за волной толерантности, накрывшей Европу, заявил в своем Twitter, что сам Иисус Христос "был не белым".

Что же происходит в мире, почему и в угоду каким "высшим идеалам" уже добрались до Иисуса Христа?

Об этом в эксклюзивном интервью "Правде.Ру" своим мнением поделился Андрей Кураев, протодиакон, профессор Богословия в РПЦ, Московской духовной академии.

"С богословской точки зрения Христос был человек.

Представьте себе, есть мастер-копия некоей программы, диска, песни, кино — цифровая мастер-копия. А с нее делаются какие-то другие уже копии. Если на этой мастер-копии появятся царапинка или дефект, то этот дефект скажется на всех ее клонах — вот это богословское понимание по отношению Адама, Христа и нас с вами.

Адам — это та самая первая мастер-копия, на ней появилась царапинка, называется "природный грех", она потом передается всем нам. А Христос — это второй Адам, в котором тоже есть мастер-копия, но без царапин.

Отсюда вопрос: мастер-копия предполагает различие по расам и национальностям?

Предполагается, что нет. Во всяком случае, в библейской версии никаких таких различий нет. Поэтому с богословской точки зрения у Христа не было национальности, он - всечеловек.

В то же время, естественно, это человек, который родился и вырос в определенной культуре. Мы понимаем, что мама напевала ему колыбельные песни не на русском языке, и не на английском. И в этом смысле он — еврей, так как при рождении для него была выбрана культура именно этого народа, чтобы жить и проповедовать внутри нее.

Однако, когда дальше христианство становится верой не одного народа, а огромной части человечества, то, естественно, у каждого народа есть право "прописать" Христа к себе.

Иконы, как доказательство того, что Бог - для всех

Мы видим на рублевских иконах Христа, который чуть ли не блондин.

Есть иконы китайские, японские, где Христос узкоглазый.

В Индии на иконах он имеет соответствующие расовые черты.

В Африке — тоже нет ничего страшного - Христос с черным ликом на иконе.

Здесь нет проблемы для православного богословия. В этом смысле прав этот архиепископ (предстоятель Англиканской церкви - прим.ред), что такого рода изображение указывает на них и говорит о том, что Христос универсальный Бог, который един для всех народов и рас.

Однако его собственное утверждение противоречит первой фразе, которая привлекла внимание:

о том, что Иисус был выходцем из Ближнего Востока, а не белым.

Здесь есть отрицание: не белый. Это на самом деле не вполне корректно: Христос не белый и не черный, потому что - повторюсь - он для всех, он со всеми.

И мне хочется верить, что Джастин Уэлби своим необдуманным высказыванием не хотел оскорбить евреев, отказав им в праве принадлежности к белой расе.

И вообще, я уверен, что богословие в данном конкретном случае вообще ни при чем. Политика сплошная…."