Предстоятель Англиканской церкви Джастин Уэлби, следуя за волной толерантности, накрывшей Европу, заявил в своем Twitter, что сам Иисус Христос "был не белым".
Что же происходит в мире, почему и в угоду каким "высшим идеалам" уже добрались до Иисуса Христа?
Об этом в эксклюзивном интервью "Правде.Ру" своим мнением поделился Андрей Кураев, протодиакон, профессор Богословия в РПЦ, Московской духовной академии.
"С богословской точки зрения Христос был человек.
Представьте себе, есть мастер-копия некоей программы, диска, песни, кино — цифровая мастер-копия. А с нее делаются какие-то другие уже копии. Если на этой мастер-копии появятся царапинка или дефект, то этот дефект скажется на всех ее клонах — вот это богословское понимание по отношению Адама, Христа и нас с вами.
Отсюда вопрос: мастер-копия предполагает различие по расам и национальностям?
Предполагается, что нет. Во всяком случае, в библейской версии никаких таких различий нет. Поэтому с богословской точки зрения у Христа не было национальности, он - всечеловек.
В то же время, естественно, это человек, который родился и вырос в определенной культуре. Мы понимаем, что мама напевала ему колыбельные песни не на русском языке, и не на английском. И в этом смысле он — еврей, так как при рождении для него была выбрана культура именно этого народа, чтобы жить и проповедовать внутри нее.
Однако, когда дальше христианство становится верой не одного народа, а огромной части человечества, то, естественно, у каждого народа есть право "прописать" Христа к себе.
Здесь нет проблемы для православного богословия. В этом смысле прав этот архиепископ (предстоятель Англиканской церкви - прим.ред), что такого рода изображение указывает на них и говорит о том, что Христос универсальный Бог, который един для всех народов и рас.
Однако его собственное утверждение противоречит первой фразе, которая привлекла внимание:
о том, что Иисус был выходцем из Ближнего Востока, а не белым.
Здесь есть отрицание: не белый. Это на самом деле не вполне корректно: Христос не белый и не черный, потому что - повторюсь - он для всех, он со всеми.
И мне хочется верить, что Джастин Уэлби своим необдуманным высказыванием не хотел оскорбить евреев, отказав им в праве принадлежности к белой расе.
И вообще, я уверен, что богословие в данном конкретном случае вообще ни при чем. Политика сплошная…."
Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку.