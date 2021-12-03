Евросоюз определился, куда девать беженцев с белорусской границы

Мигрантам, живущим во временных лагерях на границе Белоруссии и ЕС, разрешено просить убежища в определённых странах региона, но нигде больше.

Об этом решении Брюсселя объявил еврокомиссар Маргаритис Схинас. По его словам, беженцы могут просить пристанища в Польше, Латвии и Литве. И всё.

“Если они не попросят убежища в одной из этих трех стран, они также могут попросить убежища в самой Белоруссии, поскольку эта страна является частью Женевской конвенции”, - пояснил еврочиновник.

Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон также заявила, что беженцы не имеют права выбирать, в какой европейской стране они будут жить:

“Если вы прибыли на территорию ЕС незаконно и не хотите просить убежища в стране вашего проживания, вас могут заставить уехать”, - сказала она.

Йохансон отметила, что существуют исключения для мигрантов, на родине которых оставаться «просто опасно»:

“Это относится к тем, у кого возникнут проблемы, если они вернутся домой. Например, белорусские оппозиционеры. Но это положение не будет применяться к большинству ближневосточных беженцев, спасающихся от разрушенных войной стран -у нет права выбирать, где просить убежища, если они прибыли в ЕС незаконно”.

Однако, Польша, начиная со вторника, ввела трёхмесячный запрет на въезд в свой приграничный регион без спецразрешения. Запрет будет распространяться на 183 города и деревни в приграничных районах с декабря по март.

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