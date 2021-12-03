EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Роспотребнадзор: подцепив COVID, человек остаётся заразным три месяца
Россия прикрыла "Бастионом" Тихий океан в районе Курил
Британцы, оказывается, до сих пор любят советские "Москвичи"
Илью Варламова еле спасли от взбешённой толпы в Либерии
Почему место и время отпевания Градского держали в тайне
Жительница Ижевска рассказала, как почти два года борется за установку пандуса
Садальский "засветил" полуголую женщину в отражении в зеркале: "Шкодник"
В Белоруссии ответят ЕС жёсткими, но адекватными мерами
Стало известно о многотысячных долгах Градского

Евросоюз определился, куда девать беженцев с белорусской границы

Мир

Мигрантам, живущим во временных лагерях на границе Белоруссии и ЕС, разрешено просить убежища в определённых странах региона, но нигде больше.

Евросоюз определился, куда девать беженцев с белорусской границы

Об этом решении Брюсселя объявил еврокомиссар Маргаритис Схинас. По его словам, беженцы могут просить пристанища в Польше, Латвии и Литве. И всё.

“Если они не попросят убежища в одной из этих трех стран, они также могут попросить убежища в самой Белоруссии, поскольку эта страна является частью Женевской конвенции”, - пояснил еврочиновник.

Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон также заявила, что беженцы не имеют права выбирать, в какой европейской стране они будут жить:

“Если вы прибыли на территорию ЕС незаконно и не хотите просить убежища в стране вашего проживания, вас могут заставить уехать”, - сказала она.

Йохансон отметила, что существуют исключения для мигрантов, на родине которых оставаться «просто опасно»:

“Это относится к тем, у кого возникнут проблемы, если они вернутся домой. Например, белорусские оппозиционеры. Но это положение не будет применяться к большинству ближневосточных беженцев, спасающихся от разрушенных войной стран -у нет права выбирать, где просить убежища, если они прибыли в ЕС незаконно”.

Однако, Польша, начиная со вторника, ввела трёхмесячный запрет на въезд в свой приграничный регион без спецразрешения. Запрет будет распространяться на 183 города и деревни в приграничных районах с декабря по март.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Миграционный кризис на границе с Польшей закончился, не начавшись - мнение
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Евросоюз определился, куда девать беженцев с белорусской границы
Всемирный банк спрогнозировал, как Россия будет жить в эпоху зелёной энергетики
Россия больше не верит обещаниям НАТО - Лавров
Роспотребнадзор: подцепив COVID, человек остаётся заразным три месяца
Россия прикрыла "Бастионом" Тихий океан в районе Курил
Британцы, оказывается, до сих пор любят советские "Москвичи"
Немецкий врач потребовал ввести двухмесячную изоляцию для привитых от COVID
Илью Варламова еле спасли от взбешённой толпы в Либерии
Байден сообщил о своём новом плане борьбы с COVID-19
Почему место и время отпевания Градского держали в тайне
Популярное
Шоу-бизнес
Кто займёт кресло Градского на шоу "Голос", рассказали поклонники композитора

Поклонники Александра Градского выдвинули свою кандидатуру на кресло музыканта в шоу "Голос".

Кто займёт кресло Градского на шоу "Голос", рассказали поклонники композитора
Леонид Ярмольник "заступился" за место упокоения Александра Градского
Шоу-бизнес
Леонид Ярмольник "заступился" за место упокоения Александра Градского
Экономика и бизнес
В контракте "Газпрома" и Молдавии нашли интересную деталь, о которой не говорили
Шоу-бизнес
Последние дни перед смертью рядом с Градским были посторонние люди
Ирина Шлионская Откуда берётся страх перед клоунами? Ирина Шлионская Любовь Степушова Москва предлагает Западу новый "Хельсинкский договор". В чём план? Любовь Степушова Усам Оздемиров У Вашингтона нет "секретного ингредиента" демократии Усам Оздемиров
Здоровье
Мясников рассказал о "суперраспространителях" COVID-19
Евросоюз
Что будет в случае эмбарго на российские энергоносители в ЕС - эксперты
Эксперт назвал схему, как мошенники заставляют заложить свою квартиру
Россия
Эксперт назвал схему, как мошенники заставляют заложить свою квартиру
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников