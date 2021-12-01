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Польша запретила находиться "посторонним" в зоне пограничного конфликта

Мир

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский утвердил запрет на нахождение посторонних на границе с Белоруссией до марта 2022 года. Ранее введённое чрезвычайное положение в зоне конфликта закончится уже завтра. Таким образом, польские власти пытаются "стабилизировать" ситуацию с мигрантами

Польша запретила находиться "посторонним" в зоне пограничного конфликта

Запрет распространяется на 183 населённых пункта, расположенных на границе с Белоруссией в удалённости не более 3 километров.

Документ не коснётся местных жителей, а также людей, которые работают в этой местности, передаёт ТАСС. 

Так, согласно указу, на приграничную территорию также будут допускать: 

  • бригад скорой помощи,
  • других экстренных служб экстренной помощи,
  • дежурных офицеров,
  • солдат,
  • тех, кто занимается административными вопросами, 
  • приезжающих на богослужения. 

Отдельно вопрос будут решать по доступу журналистов и СМИ в приграничные районы. Визит необходимо будет согласовывать. Кроме этого, при наличии "веской причины", могут рассмотреть заявку на пребывание в указанных районах.

Кроме пограничной зоны с Белоруссией, подобную меру введут и на заставах с Украиной и Россией. 

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Мигранты в Белоруссии и Польше: никто не имеет права нарушать границы чужой страны
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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