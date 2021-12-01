Польша запретила находиться "посторонним" в зоне пограничного конфликта

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский утвердил запрет на нахождение посторонних на границе с Белоруссией до марта 2022 года. Ранее введённое чрезвычайное положение в зоне конфликта закончится уже завтра. Таким образом, польские власти пытаются "стабилизировать" ситуацию с мигрантами.

Запрет распространяется на 183 населённых пункта, расположенных на границе с Белоруссией в удалённости не более 3 километров.

Документ не коснётся местных жителей, а также людей, которые работают в этой местности, передаёт ТАСС.

Так, согласно указу, на приграничную территорию также будут допускать:

бригад скорой помощи,

других экстренных служб экстренной помощи,

дежурных офицеров,

солдат,

тех, кто занимается административными вопросами,

приезжающих на богослужения.

Отдельно вопрос будут решать по доступу журналистов и СМИ в приграничные районы. Визит необходимо будет согласовывать. Кроме этого, при наличии "веской причины", могут рассмотреть заявку на пребывание в указанных районах.

Кроме пограничной зоны с Белоруссией, подобную меру введут и на заставах с Украиной и Россией.

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