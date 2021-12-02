В Раде назвали "жалким" Зеленского в попытке играть "роль государя"

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин назвал пресс-конференцию Владимира Зеленского "провалом и позором". Глава Незалежной встретился с журналистами в честь истечения половины его президентского срока.

В ходе пресс-марафона лидер Украины заявил, что у него была информация о госперевороте, который готовили 1 декабря. И якобы там, на аудиозаписях, представители России и Украины обсуждают участие крупного бизнесмена Рината Ахметова. В том числе и финансовую сторону.

"Меня просят прокомментировать пресс-конференцию президента. Если коротко, то президент был жалок в своих попытках играть роль государя. Плохая игра. Не его роль. Не его место. Провал. Позор. Забвение", — написал Кузьмин в своём аккаунте в Facebook.

Ранее Pravda.Ru писала о неспокойной обстановке на Украине. В центре Киева прошли протесты против Владимира Зеленского, а после неизвестные забросали мелочью офис главы Незалежной с криками: "На билет на Ростов" и "импичмент".

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