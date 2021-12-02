EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Лукашенко: у интеграции Белоруссии и России "нет никаких пределов"
Врач, обнаружившая омикрон, настаивает: не надо паники, он "лёгкий"
Учёные в Китае объявили об открытии антитела, убивающего все COVID-варианты
Генерал-майор ФСБ: спецслужбы США читают переписки российских граждан в WhatsApp
Протестующие закидали офис Зеленского мелочью под крики "на билет на Ростов"
В ЮАР вычислили, когда появился "омикрон"
Болдуин: я не нажимал на спусковой крючок на съемках, где погибла оператор
Доктор Мясников назвал перекрытие границ политическим решением
В США нашли первого заражённого омикрон-штаммом коронавируса

В Раде назвали "жалким" Зеленского в попытке играть "роль государя"

Мир

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин назвал пресс-конференцию Владимира Зеленского "провалом и позором". Глава Незалежной встретился с журналистами в честь истечения половины его президентского срока.

В Раде назвали "жалким" Зеленского в попытке играть "роль государя"

В ходе пресс-марафона лидер Украины заявил, что у него была информация о госперевороте, который готовили 1 декабря. И якобы там, на аудиозаписях, представители России и Украины обсуждают участие крупного бизнесмена Рината Ахметова. В том числе и финансовую сторону.

"Меня просят прокомментировать пресс-конференцию президента. Если коротко, то президент был жалок в своих попытках играть роль государя. Плохая игра. Не его роль. Не его место. Провал. Позор. Забвение", — написал Кузьмин в своём аккаунте в Facebook.

Ранее Pravda.Ru писала о неспокойной обстановке на Украине. В центре Киева прошли протесты против Владимира Зеленского, а после неизвестные забросали мелочью офис главы Незалежной с криками: "На билет на Ростов" и "импичмент".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Стало известно, зачем Зеленский хочет ввести военное положение на Украине
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Врач, обнаружившая омикрон, настаивает: не надо паники, он "лёгкий"
В Раде назвали "жалким" Зеленского в попытке играть "роль государя"
Учёные в Китае объявили об открытии антитела, убивающего все COVID-варианты
СМИ: Белый дом стирает Камалу Харрис. Зачем?
Почему в карте тюркского мира много чего "зазорного"
Генерал-майор ФСБ: спецслужбы США читают переписки российских граждан в WhatsApp
Протестующие закидали офис Зеленского мелочью под крики "на билет на Ростов"
Болдуин: я не нажимал на спусковой крючок на съемках, где погибла оператор
В ЮАР вычислили, когда появился "омикрон"
Доктор Мясников назвал перекрытие границ политическим решением
Популярное
Здоровье
Вирусолог назвала главный симптом штамма COVID-19 "омикрон"

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова перечислила все известные науке факты о штамме COVID-19 "омикрон".

Вирусолог назвала главный симптом штамма COVID-19 "омикрон"
"Кремль дрожит от страха": британцев рассмешили снимки главы МИД на танке
Мир. Новости мира
"Кремль дрожит от страха": британцев рассмешили снимки главы МИД на танке
Шоу-бизнес
Рядом с могилой Градского заметили пугающий знак
Мир. Новости мира
Лукашенко нашёл оправдание тому, что он носит военную форму
Любовь Степушова Почему в карте тюркского мира много чего "зазорного" Любовь Степушова Ирина Шлионская Почему люди видят рептилоидов? Ирина Шлионская Усам Оздемиров У Вашингтона нет "секретного ингредиента" демократии Усам Оздемиров
Шоу-бизнес
Градский заранее продумал, как жена будет жить после его смерти
Экономика и бизнес
Возмущённые делом "Мотор Сич" китайцы назвали Украину "собакой США"
Профессор РАН рассказал, как убедить антиваксеров привиться от COVID-19
Здоровье
Профессор РАН рассказал, как убедить антиваксеров привиться от COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников