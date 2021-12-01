Протестующие закидали офис Зеленского мелочью под крики "на билет на Ростов"

Протестующие против действующей украинской власти забросали мелочью офис президента страны Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

Так, граждане Украины спокойно подошли к офису лидера — полицейские не мешали активистам. Они забросали здание мелочью и направились в сторону Верховной Рады. При этом уточняется, что этот жест от протестующих проходил под крики: "на билет на Ростов" и "импичмент".

Ранее в Киеве на площади Независимости начался митинг против действий украинских властей. Участие в протестной акции принимают более тысячи человек. Люди, собравшиеся на главной площади Киева, держат в руках флаги националистических партий и партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.