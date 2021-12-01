Протестующие против действующей украинской власти забросали мелочью офис президента страны Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.
Так, граждане Украины спокойно подошли к офису лидера — полицейские не мешали активистам. Они забросали здание мелочью и направились в сторону Верховной Рады. При этом уточняется, что этот жест от протестующих проходил под крики: "на билет на Ростов" и "импичмент".
Ранее в Киеве на площади Независимости начался митинг против действий украинских властей. Участие в протестной акции принимают более тысячи человек. Люди, собравшиеся на главной площади Киева, держат в руках флаги националистических партий и партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".
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