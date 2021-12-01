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В Киеве на Майдане начался митинг против Зеленского

Мир

В Киеве на площади Независимости начался митинг против действий украинских властей. Участие в протестной акции принимают более тысячи человек.

В Киеве на Майдане начался митинг против Зеленского

Люди, собравшиеся на главной площади Киева, держат в руках флаги националистических партий и партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Ведущий мероприятия выступает со сцены, на которой висит баннер с надписью "Защити Украину — останови переворот". Он сказал, что "действия властей расцениваются как государственный переворот, попирается конституция, сдаются интересы страны", и люди, которые вышли на акцию, хотят помешать этому. Слова ведущего приводит РИА Новости.

Ранее бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов призвал всех украинцев, кому "не безразлична судьба" страны, выйти на Майдан в 19:00 (20:00 по Москве). На своей странице в Facebook политик написал:

"Сегодня на Майдане в 19:00 собираются патриоты, чтобы не допустить предательства Украины в переговорах Путина с Зеленским и скатывания нашего государства до авторитаризма".

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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