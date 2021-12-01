Главы МИД НАТО пригрозили РФ политическими последствиями вторжения на Украину

Министры иностранных дел стран военно-политического блока НАТО сообщили о необходимости предотвратить эскалацию на российско-украинской границе. Об этом в ходе подведения итогов мероприятия в Риге рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Как сказал генсек НАТО, руководители МИД стран-союзниц организации проанализировали обстановку на территории восточной границы Украины и решили продолжить наблюдать за ситуацией, при этом не терять бдительность.

"Любое будущее вторжение или агрессия по отношению к Украине будет иметь высокую цену, экономические и политические последствия для России", — заявил Столтенберг, слова которого цитирует ТАСС.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на этом же мероприятии заявил о "жёстком ответе" на возможные агрессивные действия Москвы по отношению к Киеву. По словам политика, ЕС сделает всё, чтобы избежать конфликта между странами, в противном случае кризису будет слишком трудно противостоять. Также Боррель напомнил о важности территориальной ценности и суверенитета Украины.

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