В Евросоюзе пообещали "жёсткий ответ" на попытки РФ атаковать Украину

Руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны объединения пытаются помочь избежать кризис на российско-украинской границе.

Боррель перед совещанием в Риге с министрами стран-союзниц военно-политического блока НАТО подчеркнул, что если Москва станет действовать агрессивно по отношению к Киеву, ЕС даст "жёсткий ответ". По словам главы дипломатии объединения, возможный конфликт Украины и России важно предотвратить, поскольку в случае его реализации будет слишком тяжело противостоять такой кризисной обстановке.

"Территориальная целостность и суверенитет Украины важнее всего. ЕС будет решительно стоять на стороне Украины перед лицом любых попыток подорвать её целостность и суверенитет", — отметил Боррель, слова которого передаёт ТАСС.

Ранее спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко назвала заявления о планах Москвы атаковать Украину ложью и "грязной политикой". У подобных сообщений нет оснований, подчеркнула сенатор. Она сказала, что Россия не собиралась и не собирается вторгаться на чужую территорию.

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