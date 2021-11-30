Лукашенко постарается решить ситуацию с мигрантами до конца года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решит проблему беженцев на границе с Польшей до конца 2021 года.

"Я ей (и.о. канцлера ФРГ Ангеле Меркель — Прим. ред.) сразу сказал… Я буду стараться решить эту проблему до Нового года, потому что она нам не нужна. Люди болтаются то в Минске, то в Гродно", — цитирует белорусского лидера РИА Новости.

Лукашенко отметил, что Минск попросит беженцев вернуться обратно на Ближний Восток, поскольку "гуманитарного коридора не будет". По словам президента, из Белоруссии в Ирак уже улетели более тысячи мигрантов.

Ранее Лукашенко приехал в транспортно-логистический центр, где разместили беженцев, чтобы лично проконтролировать условия, в которых находятся мигранты, их питание и то, как им оказывают необходимую медицинскую помощь. Застрявшие на границе иностранцы встретили белорусского лидера аплодисментами.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.