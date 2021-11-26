Лукашенко заявил, что всё будет так, как пожелают мигранты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита в транспортно-логистический центр дал понять мигрантам, что он на их стороне. Он заявил, что Белоруссия готова сделать всё, как пожелают мигранты.

"Мы, белорусы, и я в том числе, будем делать всё так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков, латышей и ещё кого-то", — передаёт БЕЛТА слова Лукашенко.

Он пояснил, что белорусская сторона сделает всё, что зависит от неё, но "пробить коридор через Польшу в Германию" она не сможет. Белорусский лидер рассказал, что опасается войны. По его мнению, польские силовики "обезумели", ведь они используют против беженцев ядовитые вещества, а значит могут прибегнуть к оружию и открыть огонь.

"Захотите уйти отсюда — поможем. Не захотите — будем делать всё, чтобы сберечь ваши жизни" — приводит РИА Новости его высказывание.

Ранее стало известно, что Лукашенко приехал в центр, чтобы лично проконтролировать условия, в которых находятся мигранты, их питание и то, как им оказывают необходимую медицинскую помощь. Отмечалось, что беженцы встретили его аплодисментами.

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