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Лукашенко заявил, что всё будет так, как пожелают мигранты

Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита в транспортно-логистический центр дал понять мигрантам, что он на их стороне. Он заявил, что Белоруссия готова сделать всё, как пожелают мигранты.

Лукашенко заявил, что всё будет так, как пожелают мигранты

"Мы, белорусы, и я в том числе, будем делать всё так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков, латышей и ещё кого-то", — передаёт БЕЛТА слова Лукашенко.

Он пояснил, что белорусская сторона сделает всё, что зависит от неё, но "пробить коридор через Польшу в Германию" она не сможет. Белорусский лидер рассказал, что опасается войны. По его мнению, польские силовики "обезумели", ведь они используют против беженцев ядовитые вещества, а значит могут прибегнуть к оружию и открыть огонь.

"Захотите уйти отсюда — поможем. Не захотите — будем делать всё, чтобы сберечь ваши жизни" — приводит РИА Новости его высказывание.

Ранее стало известно, что Лукашенко приехал в центр, чтобы лично проконтролировать условия, в которых находятся мигранты, их питание и то, как им оказывают необходимую медицинскую помощь. Отмечалось, что беженцы встретили его аплодисментами.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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