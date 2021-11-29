В ЮАР заметили большие очереди возле пунктов вакцинации от COVID-19

В понедельник, 29 ноября, огромное количество жителей ЮАР собралось возле прививочного пункта, чтобы вакцинироваться от коронавируса и выжить в случае заражения недавно появившимся омикрон-штаммом.

В Претории горожанин Мандла Масондо рассказал, что послушал обращение лидера страны и решил спастись от варианта "омикрон" с помощью прививки. При неопределённости лучше быть во всеоружии, подчеркнул местный житель. Домохозяйка Номагугу Онаи отметила, что за препараты не надо платить. Её семья выбрала вакцинироваться.

По информации ТАСС, в районе ЮАР Гаутенг штамм "омикрон" оказался основным источником инфицирования новой болезнью. Как сообщили медицинские специалисты, за минувшие три дня в этой провинции новым вариантом заразились как минимум полторы тысячи человек.

ВОЗ пообещала опубликовать данные о мутации "омикрон" в ближайшие недели. Пока учёные выяснили, что вариант быстро распространяется. При этом врачи в ЮАР фиксируют низкую смертность, за 24 часа погибают около 10 пациентов.

Ранее в Государственной думе РФ прокомментировали быстрое распространение нового штамма COVID-19 в мире.

"Нам нужно принять меры предосторожности вплоть до закрытия границ. Закрытие границ — это первое. То, что другие страны границы закрывают, это они правильно делают. Прямого лекарства нет", — заявил депутат Федот Тумусов.

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