В понедельник, 29 ноября, огромное количество жителей ЮАР собралось возле прививочного пункта, чтобы вакцинироваться от коронавируса и выжить в случае заражения недавно появившимся омикрон-штаммом.
В Претории горожанин Мандла Масондо рассказал, что послушал обращение лидера страны и решил спастись от варианта "омикрон" с помощью прививки. При неопределённости лучше быть во всеоружии, подчеркнул местный житель. Домохозяйка Номагугу Онаи отметила, что за препараты не надо платить. Её семья выбрала вакцинироваться.
По информации ТАСС, в районе ЮАР Гаутенг штамм "омикрон" оказался основным источником инфицирования новой болезнью. Как сообщили медицинские специалисты, за минувшие три дня в этой провинции новым вариантом заразились как минимум полторы тысячи человек.
ВОЗ пообещала опубликовать данные о мутации "омикрон" в ближайшие недели. Пока учёные выяснили, что вариант быстро распространяется. При этом врачи в ЮАР фиксируют низкую смертность, за 24 часа погибают около 10 пациентов.
Ранее в Государственной думе РФ прокомментировали быстрое распространение нового штамма COVID-19 в мире.
"Нам нужно принять меры предосторожности вплоть до закрытия границ. Закрытие границ — это первое. То, что другие страны границы закрывают, это они правильно делают. Прямого лекарства нет", — заявил депутат Федот Тумусов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Врач из ЮАР, которая предупреждала о новом штамме "омикрон", рассказала о его симптомах.