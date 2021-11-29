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В Госдуме предложили снова закрыть российские границы

Политика

Доктор экономических наук, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов предложил вновь закрыть границы России, чтобы помешать проникновению на её территорию нового омикрон-штамма. Об этом сообщает URA.RU.

В Госдуме предложили снова закрыть российские границы

"Нам нужно принять меры предосторожности вплоть до закрытия границ. Закрытие границ — это первое. То, что другие страны границы закрывают, это они правильно делают. Прямого лекарства нет", — отметил депутат.

Парламентарий добавил, что, по его мнению, другого выхода в свете последней информации о новом штамме коронавируса просто нет. Тумусов напомнил, что важно проявлять солидарность и помогать другим странам, в которых уже были обнаружены случаи заражения новым штаммом "омикрон", который является более опасным, чем уже известные.

"Надо готовиться к тому, что нужно противостоять в медицинском плане, чтобы бороться с этим штаммом. Он опасный, коварный. Тем не менее учёные считают, что вакцину можно модернизировать", — рассказал политик.

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Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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