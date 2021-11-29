В Госдуме предложили снова закрыть российские границы

Доктор экономических наук, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов предложил вновь закрыть границы России, чтобы помешать проникновению на её территорию нового омикрон-штамма. Об этом сообщает URA.RU.

"Нам нужно принять меры предосторожности вплоть до закрытия границ. Закрытие границ — это первое. То, что другие страны границы закрывают, это они правильно делают. Прямого лекарства нет", — отметил депутат.

Парламентарий добавил, что, по его мнению, другого выхода в свете последней информации о новом штамме коронавируса просто нет. Тумусов напомнил, что важно проявлять солидарность и помогать другим странам, в которых уже были обнаружены случаи заражения новым штаммом "омикрон", который является более опасным, чем уже известные.

"Надо готовиться к тому, что нужно противостоять в медицинском плане, чтобы бороться с этим штаммом. Он опасный, коварный. Тем не менее учёные считают, что вакцину можно модернизировать", — рассказал политик.

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