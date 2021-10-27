Депутат Госдумы не исключил принятия закона об обязательной вакцинации

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что депутаты могут вернуться к обсуждению законопроекта о всеобщей обязательной вакцинации от коронавируса, который отклонила Госдума предыдущего созыва.

"Готова ли Госдума нового созыва подержать такой законопроект, я сказать не могу, но такие разговоры ходят. Ситуация настолько серьёзная, что этот вопрос назревает", — сказал Тумусов в беседе с Радио 1.

Парламентарий признался, что выступает против принудительной вакцинации. Он считает, что темпы вакцинации можно увеличить, если повсеместно распространить материальную стимуляцию за прививку от COVID-19.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Pravda. Ru положительно оценил предложение бизнес-ассоциаций АКОРТ и АКИТ сделать вакцинацию обязательной.

"Я прямо говорю, что считаю лозунг "Моё тело — моё дело" таким же преступным, как и все прочие фантазии тоталитарной секты либералов". Считаю, что никаких оснований для отказа от прививок, кроме медицинских противопоказаний, быть не может", — подчеркнул Вассерман.

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