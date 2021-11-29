Эрдоган: Турция готова стать посредником между РФ и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова стать посредником между Москвой и Киевом.

По словам Эрдогана, Турция выступает за мир в регионе, поэтому предлагает своё посредничество в разрешении споров между странами.

"Мы готовы к посредничеству, проводя переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным", — цитирует турецкого лидера РИА Новости.

Ранее глава Генштаба Украины Сергей Шаптала заявил, что Украина продолжит покупать у Турции боевые беспилотники Bayraktar, которые успели хорошо проявить себя в боевых действиях в Донбассе.

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