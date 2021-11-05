Украина продолжит закупать турецкие беспилотники Bayraktar: "Мы не остановимся"

Глава Генштаба Украины Сергей Шаптала заявил, что Украина продолжить пополнять вооружение страны за счёт турецких боевых беспилотников Bayraktar. По его словам, дроны "показали себя" превосходно в боевых действиях.

"У нас есть они на вооружении, и на этом не останавливаемся, мы будем их (количество) наращивать ещё", — заявил Шаптала в эфире "1+1".

По его словам, "дипломатическая нота" не работает в отношении столкновений с ДНР и ЛНР. В частности, глава Генштаба упомянул, что видел на экранах, как шёл обстрел солдат украинской армии.

Ранее Pravda. Ru публиковала видеообращение украинских военных к Владимиру Зеленскому. Солдаты рассказали, что в ходе ожесточённых боёв под селом Старомарьевка они потеряли большую часть отряда. Власти обещали выслать подкрепление, но подмога так и не пришла. Бойцы заявили, что собираются уходить с точки, потому что их жизнь "дороже понтов Зеленского".

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