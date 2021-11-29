Новая вспышка коронавируса зафиксирована в Китае на границе с Россией

28 ноября в Китае был зарегистрирован 21 новый случай заболевания коронавирусом, причём 20 из них выявлены в одном месте — в городском округе Хулунбуире, который граничит с Россией. Об этом сообщает Интерфакс, цитирующий Госкомитет здравоохранения Китая.

В округе Хулунбуир находится один из переходов через российско-китайскую границу, носящий название Маньжурия-Забайкальск. Это одна из важных точек товарообмена между Россией и Китаем.

После обнаружения новых случаев COVID-19 были введены жёсткие антикоронавирусные меры: жители не имеют права уезжать из города, не работает общественный транспорт и большая часть городских учреждений.

Ранее в Китае был зарегистрирован новый очаг распространения коронавируса. 12 сентября из сообщения китайского Госкомитета здравоохранения стало известно о 19 новых случаях коронавируса в восточной части страны, в провинции Фуцзянь.

По мнению члена международной группы экспертов ВОЗ Марион Купманс, занимающейся изучением происхождения COVID-19, новые вспышки инфекции в Китае являются "загадочными".

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