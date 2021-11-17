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Распространения COVID по всему миру можно было избежать - учёный

Мир

Эпидемию коронавируса можно было остановить, если бы в самом начале — 2 года назад — закрыли границы стран. Речь идет в первую очередь о Китае. Так сказал URA.RU вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Распространения COVID по всему миру можно было избежать - учёный

По его словам, нужно было остановить перелёты межу странами еще в 2019 году, когда началась заболеваемость.

"Мы знаем, что целый ряд стран долгое время не закрывал авиасообщение с КНР, впрочем, как и Китай не закрывал границы. Даже в период так называемого китайского Нового года, который идёт в январе-феврале, на достаточно длительные каникулы Китай не закрыл вылет. Это были миллионы туристов", — сказал Павел Волчков.

Он отмечает, что и Россия тоже поздно задумалась о закрытии границ.

"То же самое не сделали страны Европейского Союза, в частности Италия, Испания, которые стали вторым интенсивным очагом в Европе, откуда мы, в свою очередь, получили инфекцию в Россию", — добавил он.

Ровно два года назад — 17 ноября 2019 года — был зарегистрировано самый первый случай заболевания коронавирусом. Он произошёл в Китае — в провинции Хубэй.

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СТРАШНАЯ ПРАВДА о COVID-19: Кто и зачем устроил пандемию?
Автор: Олеся Киреева, Куратор: Любовь Степушова
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