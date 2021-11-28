Иманкулов: за попыткой госпереворота в Киргизии стоят "серьёзные организаторы"

Как заявил секретарь Совбеза Киргизии Марат Иманкулов, за попыткой госпереворота после парламентских выборов могут стоять "серьёзные организаторы". Он подчеркнул, что некоторых из задержанных знает лично.

Ранее в Госкомитете Нацбезопасности сообщили, что спецслужбы совместно с полицейскими провели операцию и предотвратили попытку госпереворота. "Мероприятие" должно было состояться после парламентских выборов.

"Я знаю некоторых из этих задержанных. Я им давал советы не становиться орудием в чужих руках. Мне стало жалко, что они всё-таки стали… Наверное, за ними стоят серьёзные организаторы", — пояснил секретарь Совбеза в беседе с РИА Новости.

Согласно информации правоохранительных органов, группа лиц пыталась организовать массовые протесты в центре столице Киргизии. Как уточнили в ведомстве, в список подозреваемых в организации попытки госпереворота есть экс-чиновники и действующие парламентарии. Позже стало известно, что среди задержанных по этому делу — кандидаты от Партии зелёных Киргизии.

Как отметил Иманкулов, им предлагали работу и пытались с ними договориться, однако, все "беседы" не возымели действия.

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