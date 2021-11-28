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Иманкулов: за попыткой госпереворота в Киргизии стоят "серьёзные организаторы"

Мир

Как заявил секретарь Совбеза Киргизии Марат Иманкулов, за попыткой госпереворота после парламентских выборов могут стоять "серьёзные организаторы". Он подчеркнул, что некоторых из задержанных знает лично.

Иманкулов: за попыткой госпереворота в Киргизии стоят "серьёзные организаторы"

Ранее в Госкомитете Нацбезопасности сообщили, что спецслужбы совместно с полицейскими провели операцию и предотвратили попытку госпереворота. "Мероприятие" должно было состояться после парламентских выборов.

"Я знаю некоторых из этих задержанных. Я им давал советы не становиться орудием в чужих руках. Мне стало жалко, что они всё-таки стали… Наверное, за ними стоят серьёзные организаторы", — пояснил секретарь Совбеза в беседе с РИА Новости.

Согласно информации правоохранительных органов, группа лиц пыталась организовать массовые протесты в центре столице Киргизии. Как уточнили в ведомстве, в список подозреваемых в организации попытки госпереворота есть экс-чиновники и действующие парламентарии. Позже стало известно, что среди задержанных по этому делу — кандидаты от Партии зелёных Киргизии.

Как отметил Иманкулов, им предлагали работу и пытались с ними договориться, однако, все "беседы" не возымели действия.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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