Госдеп США прокомментировал слова Зеленского о госперевороте

В Госдепе США заявили, что ожидают дополнительной информации по поводу заявления президента Украины Владимира Зеленского о госперевороте, который планируют 1 декабря устроить в стране представители РФ и Украины.

"Что мы слышали сегодня утром — мы в курсе. Мы на связи с украинским правительством, чтобы обсудить это. Мы работаем над тем, чтобы получить дополнительную информацию", — цитирует РИА Новости представителя Госдепа.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что ему доложили о готовящемся госперевороте, к которому причастен предприниматель Ринат Ахметов. Однако его "втягивают в это" недружественно настроенные представители Украины и РФ, считает Зеленский. Он отметил, что не верит в возможность госпереворота, который запланирован на 1 декабря, и участие в нём Ахметова. После этого заявления бизнесмен уличил Зеленского во лжи.

Президент добавил, что если всё же госпереворот произойдёт, то он не намерен бежать из страны, как это сделал экс-президент Украины Виктор Янукович.

"Я не Янукович. Бежать я никуда не буду", — подчеркнул Зеленский.

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