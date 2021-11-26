Зеленский получил информацию о готовящемся госперевороте на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему стало известно о подготовке в стране государственного переворота, который запланирован на 1 декабря.

По словам Зеленского, к подготовке госпереворота причастен предприниматель Ринат Ахметов. Однако лидер страны отметил, что не верит в возможность госпереворота и то, что бизнесмен будет принимать в нём участие. Однако "Ахметова втягивают в это" его близкое окружение, добавил президент.

Враждебные Украине силы пытаются дестабилизировать ситуацию внутри страны, что зафиксировали "разведки других стран", сказал украинский лидер.

"Я уже получил информацию, что 1-2 числа в нашей стране будет госпереворот", — сообщил Зеленский на пресс-марафоне, который проходит в коворкинге Creative State Arsenal, расположенном в ангаре завода "Арсенал".

По данным украинской разведки, представители РФ и Украины "обсуждают участие Рината Ахметова" в госперевороте, и готовы выделить на это миллиард долларов, подчеркнул Зеленский.

Предыдущий госпереворот произошёл на Украине 22 февраля 2014 года. От власти был отстранён президент Виктор Янукович, который уехал из страны из-за опасений за свою жизнь. Верховная Рада изменила Конституцию и назначила новые президентские выборы, на которых победил Пётр Порошенко.

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