Зеленский: я не сбегу в случае госпереворота на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поступит, как экс-президент Украины Виктор Янукович и не сбежит из страны в случае государственного переворота.

"Я не Янукович. Бежать я никуда не буду. И не Порошенко. На гибели людей Небесной сотни, на бульдозер вылезать я тоже не буду", — сказал Зеленский в ходе пресс-конференции. Его цитирует РБК.

Ранее украинский лидер сообщил, что ему стало известно о готовящемся государственном перевороте, к которому причастен бизнесмен Ринат Ахметов, которого "втягивают в это" недружественно настроенные представители Украины и РФ. Зеленский отметил, что не верит в возможность госпереворота, который должен состояться 1 декабря, и участие в нём Ахметова.

Также Зеленский отметил, что в отношении него ведётся медиа-атака со стороны информационных ресурсов, контролируемых Ахметовым.

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