Ахметов резко ответил Зеленскому на обвинения в подготовке госпереворота

Владелец инвестиционной компании SCM Ринат Ахметов назвал "сплошной ложью" слова президента Украины Владимира Зеленского о своём участии в готовящемся государственном перевороте.

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью", — цитирует бизнесмена пресс-служба SCM.

По словам Ахметова, он стремится сделать Украину независимой, демократической и цельной страной с Крымом и Донбассом. Предприниматель подчеркнул, что продолжит защищать свободную Украину, экономику, демократию и свободу слова, а также сделает все возможное, чтобы не допустить авторитаризма и цензуры в государстве.

Ранее украинский лидер сообщил, что ему стало известно о готовящемся государственном перевороте, к которому причастен бизнесмен Ринат Ахметов. Однако его "втягивают в это" недружественно настроенные представители Украины и РФ, считает Зеленский. Он отметил, что не верит в возможность госпереворота, который запланирован на 1 декабря, и участие в нём Ахметова.

Также президент Украины пожаловался, что в отношении него ведётся медиа-атака со стороны средств массовой информации, которыми владеет Ахметов.

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