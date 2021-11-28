ООН: украинское население вымирает быстрее остальных

Аналитики ООН заявили, что население Украины лидирует по темпам сокращения среди других стран мира. Специалисты подсчитали, что уже к 2050 году Незалежная потеряет больше 35 миллионов человек.

Как отметили в ООН, причинами таких масштабных потерь станут:

низкая рождаемость,

экономическая нестабильность,

рост смертности,

увеличение коэффициента миграции.

"Последняя официальная перепись населения Украины прошла в 2001 году. По её итогам население страны составляло 48 240 902 человек", — цитирует аналитическую записку ООН "Демографические процессы" РИА Новости.

Как отмечают эксперты организации, темпы вымирания населения Украины необходимо снижать. Для этого Киев должен обеспечить людям благоприятные условия. В том числе наладить политическую и экономическую системы.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление политологов Незалежной о банкротстве страны. По словам экспертов, выбранная властью "кредитная" политика доводит Украину до нищеты. Киев не в состоянии выплатить долги, в том числе и внешние, но продолжает просить займы.

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