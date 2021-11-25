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Politico: сенаторы США предложили выделить 50 млн долларов на оружие Киеву

Мир

Сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили включить Украину в оборонный бюджет США. Политики предлагают выделить Незалежной ещё 50 миллионов долларов на покупку  оружия поражающего действия

Politico: сенаторы США предложили выделить 50 млн долларов на оружие Киеву

Предполагается, благодаря этой поправке Киев получит 350 миллионов долларов. Это на сто миллионов больше, чем запрашивал американский президент Джо Байден.

Как отметили сенаторы, включив Украину в проект оборонного бюджета по линии Пентагона, Незалежная сможет закупить оружие поражающего действия на 125 миллионов долларов, передаёт Politico. 

По информации издания повышение финансирования связано с "российской агрессией" и якобы наращиванием Москвой вооружённых сил на границе Украины. 

Ранее Pravda.Ru писала об очередном кредитном транше для Незалежной от ВМФ. Киев получил от фонда почти 700 миллионов долларов. Однако политологи страны не "воодушевились" очередным долгом и заявили, что Украина фактически банкрот и не сможет вернуть все займы. 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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