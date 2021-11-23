Украина уже не на грани, а что ни на есть настоящий банкрот, заявил ходе пресс-конференции в Киеве эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк. По его словам, Незалежная неспособна рассчитаться с внешним долгом.
Как отметил Степанюк, нехватка средств отразиться не только на внешних государственных делах, но и на рядовых гражданах.
"Дефицит текущего счёта, на конец сентября, составлял 1,4 миллиарда. <…> То есть, мы имеем минус по возможностям государства выплачивать свои обязательства", — цитирует Степанюка РИА Новости.
Как отметил Степанюк, всё меньше желающих "выстраивается в очередь" за покупкой ценных бумаг. Несмотря на то что власти увеличили процент по выплатам с облигаций.
"Чтобы было понятно, процент — это то, что точно будут платить все украинцы. И таких процентов ни одна страна мира не даёт по своим ценным бумагам, только Украина", — заявил эксперт.
Ранее о череде банкротств заявлял министр экономики Незалежной. Как отметил Виктор Суслов, виной тому цены на газ. По его словам, из-за высокой стоимости голубого топлива, ряд предприятий не смогут продолжать работать и вынуждены будут закрыться.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова объяснила, как правильно смешивать разные вакцины от коронавируса.