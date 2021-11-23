Как в шелках: в Киеве заявили о банкротстве Украины

Украина уже не на грани, а что ни на есть настоящий банкрот, заявил ходе пресс-конференции в Киеве эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк. По его словам, Незалежная неспособна рассчитаться с внешним долгом.

Как отметил Степанюк, нехватка средств отразиться не только на внешних государственных делах, но и на рядовых гражданах.

"Дефицит текущего счёта, на конец сентября, составлял 1,4 миллиарда. <…> То есть, мы имеем минус по возможностям государства выплачивать свои обязательства", — цитирует Степанюка РИА Новости.

Как отметил Степанюк, всё меньше желающих "выстраивается в очередь" за покупкой ценных бумаг. Несмотря на то что власти увеличили процент по выплатам с облигаций.

"Чтобы было понятно, процент — это то, что точно будут платить все украинцы. И таких процентов ни одна страна мира не даёт по своим ценным бумагам, только Украина", — заявил эксперт.

Ранее о череде банкротств заявлял министр экономики Незалежной. Как отметил Виктор Суслов, виной тому цены на газ. По его словам, из-за высокой стоимости голубого топлива, ряд предприятий не смогут продолжать работать и вынуждены будут закрыться.

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