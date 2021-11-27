Россия рассчитывает на закрытие проекта AUKUS по атомным подлодкам

Постоянный представитель России при ООН Михаил Ульянов призвал членов военного союза AUKUS, в который входят Британия, Австралия и США, не осуществлять проект по атомным подлодкам из-за критики международного сообщества.

Вместе с этим Ульянов призвал генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гроссии постоянно сообщать данные о действиях AUKUS по отношению к организации. Страны-союзницы должны знать о происходящем, подчеркнул представитель РФ при ООН. Об этом написали на официальном сайте МИД России.

"Рассчитываем, что в конечном счёте здравый смысл возобладает, и по окончании 18 месяцев, которые участники AUKUS сами себе отвели на дополнительную проработку, они придут к выводу о необходимости свернуть реализацию проекта", — заявил Ульянов на мероприятии Совета руководителей МАГАТЭ.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон обвинил премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в обмане. По словам президента, доверие Парижа к Канберре "подорвано" после отказа от "контракта века" по поставкам субмарин. Также Макрон отметил, что австралийская сторона обязана пересмотреть двусторонние отношения.

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