EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Южной Корее хотят обязать непривитых платить за лечение от коронавируса
Власти Литвы решили повлиять на Лукашенко, вызвав его в международный суд
В Нижегородской области восстановили работу завода, где произошли взрывы
В Турции умер российский турист, долгое время пролежавший в больнице с COVID-19
Новый вариант COVID-19 "омикрон" выявили в Чехии
Воспитанник Тутберидзе из Грузии завоевал золото на Гран-при в Сочи
Новый штамм коронавируса "омикрон" выявили в Германии
Звёздный дизайнер возмущена теми, кто счёл наряд Ротару "старушечьим" и бедным
В Литве готовятся к скорому вторжению мигрантов из Белоруссии

Россия рассчитывает на закрытие проекта AUKUS по атомным подлодкам

Мир

Постоянный представитель России при ООН Михаил Ульянов призвал членов военного союза AUKUS, в который входят Британия, Австралия и США, не осуществлять проект по атомным подлодкам из-за критики международного сообщества.

Россия рассчитывает на закрытие проекта AUKUS по атомным подлодкам

Вместе с этим Ульянов призвал генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гроссии постоянно сообщать данные о действиях AUKUS по отношению к организации. Страны-союзницы должны знать о происходящем, подчеркнул представитель РФ при ООН. Об этом написали на официальном сайте МИД России.

"Рассчитываем, что в конечном счёте здравый смысл возобладает, и по окончании 18 месяцев, которые участники AUKUS сами себе отвели на дополнительную проработку, они придут к выводу о необходимости свернуть реализацию проекта", — заявил Ульянов на мероприятии Совета руководителей МАГАТЭ.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон обвинил премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в обмане. По словам президента, доверие Парижа к Канберре "подорвано" после отказа от "контракта века" по поставкам субмарин. Также Макрон отметил, что австралийская сторона обязана пересмотреть двусторонние отношения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Франция поссорилась с США из-за австралийских подлодок
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Россия рассчитывает на закрытие проекта AUKUS по атомным подлодкам
Пугачёва прошлась по магазинам в элегантном монохромном образе
Два случая омикрон-штамма коронавируса обнаружили в Великобритании
В НАТО призвали не считать концентрацию войск РФ у границы Украины блефом
В Южной Корее хотят обязать непривитых платить за лечение от коронавируса
Власти Литвы решили повлиять на Лукашенко, вызвав его в международный суд
В Нижегородской области восстановили работу завода, где произошли взрывы
В Турции умер российский турист, долгое время пролежавший в больнице с COVID-19
Новый вариант COVID-19 "омикрон" выявили в Чехии
Воспитанник Тутберидзе из Грузии завоевал золото на Гран-при в Сочи
Популярное
Силовые структуры
Британия отправит бронетехнику в Германию на случай войны с Россией

Командующий сухопутными войсками Великобритании Ральф Вуддисс заявил: страна собирается перебросить сотни единиц боевой техники в Германию на случай войны с РФ.

Британия отправит бронетехнику в Германию на случай войны с Россией
Бузова раскрыла подробности своей госпитализации: "Схожу с ума"
Шоу-бизнес
Бузова раскрыла подробности своей госпитализации: "Схожу с ума"
Мир. Новости мира
Госдеп США прокомментировал слова Зеленского о госперевороте
Мир. Новости мира
Зеленский получил информацию о готовящемся госперевороте на Украине
Любовь Степушова За что Путин дал Сербии огромную скидку на газ Любовь Степушова Усам Оздемиров И вновь Боррель, покой нам только снится Усам Оздемиров Дмитрий Соколов По какому адресу в Москве прописан чёрт Дмитрий Соколов
Происшествия
52 погибших, выживших нет: итоги трагедии в шахте "Листвяжная"
Балканы
За что Путин дал Сербии огромную скидку на газ
Киевский политаналитик назвал регионы России, грезящие самостийностью
Мир. Новости мира
Киевский политаналитик назвал регионы России, грезящие самостийностью
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников