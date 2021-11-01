Макрон обвинил в обмане премьер-министра Австралии из-за AUKUS

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон его обманул. Как подчеркнул французский лидер, речь идёт о партнёрстве в сфере безопасности альянса AUKUS.

В минувший четверг состоялись первые телефонные переговоры между лидерами Франции и Австралии после вступления последней в AUKUS и отказа от французских подводных лодок. На вопросы австралийских журналистов не думает ли Макрон, что его обманули в данной ситуации, и не подозревает ли премьер-министра Моррисона в нечестности, собеседник ответил утвердительно.

"Я не думаю, я знаю это", — цитирует Макрона телеканал BFM TV.

Макрон отметил, что доверие было "подорвано" ещё когда Австралия отказалась от контрактов с Францией на поставку субмарин. В силу этого, французский лидер считает, что вторая сторона должна предпринять шаги, чтобы "пересмотреть двусторонние отношения и продолжить совместные действия в Индо-Тихоокеанском регионе".

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