Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон его обманул. Как подчеркнул французский лидер, речь идёт о партнёрстве в сфере безопасности альянса AUKUS.
В минувший четверг состоялись первые телефонные переговоры между лидерами Франции и Австралии после вступления последней в AUKUS и отказа от французских подводных лодок. На вопросы австралийских журналистов не думает ли Макрон, что его обманули в данной ситуации, и не подозревает ли премьер-министра Моррисона в нечестности, собеседник ответил утвердительно.
"Я не думаю, я знаю это", — цитирует Макрона телеканал BFM TV.
Макрон отметил, что доверие было "подорвано" ещё когда Австралия отказалась от контрактов с Францией на поставку субмарин. В силу этого, французский лидер считает, что вторая сторона должна предпринять шаги, чтобы "пересмотреть двусторонние отношения и продолжить совместные действия в Индо-Тихоокеанском регионе".
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