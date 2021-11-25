Парламент Молдавии одобрил выделение средств на оплату долга Газпрому

В четверг, 25 ноября, в парламенте Молдавии депутаты приняли решение о выделении денежных средств на покрытие газового долга Газпрому. Об этом сообщил молдавский политик Игорь Гросу.

"Парламент Молдавии одобрил поправки в закон о государственном бюджете на 2021 год в финальном чтении голосами 60 депутатов", — передаёт РИА Новости слова Гросу.

С 1 ноября Газпром запустил поставки газа в Молдавию по новому договору. Стороны достигли договорённости по формуле цены и аудиту долга.

Министр инфраструктуры республики и её вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что компания Молдовагаз получит средства от правительства Молдавии на погашение долга, однако потребуется время, чтобы деньги были переведены с соблюдением всех необходимых норм законодательства.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица направила в парламент запрос на срочное одобрение выплаты долга Газпрому.

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