Спыну: 1,4 миллиарда выделят Молдовагазу на погашение долга Газпрому

Компания Молдовагаз получит средства от правительства Молдавии на погашение газового долга Газпрому.

Андрей Спыну, министр инфраструктуры республики и её вице-премьер, сообщил, что решение было принято комиссией по чрезвычайным ситуациям. Сумма выделенных средств на оплату долга составит 1,4 миллиарда.

"Парламент Молдавии в четверг одобрит это решение в финальном чтении", — передаёт РИА Новости слова министра.

Он также добавил, что Газпром получит письмо, в котором правительство проинформирует о своих действиях. Однако Молдовагазу потребуется время, чтобы средства были переведены с соблюдением всех необходимых норм законодательства.

Ранее Спыну рассказал о трудностях оплаты газового долга. Он объяснил, что большая задолженность Молдовагаза образовалась из-за резко возросших цен на газ. В смету Молдавии была заложена закупка по гораздо меньшей стоимости.

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