Премьер-министр Молдавии попросила парламент срочно одобрить оплату долга за газ

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица попросила парламент срочно одобрить выплату долга Газпрому.

Ранее стало известно, что парламент должен рассмотреть решение о выделении денежных средств Молдовагазу из бюджета на погашение задолженности Газпрому в четверг, 25 ноября, в финальном чтении. Премьер-министр республики сделала запрос о том, чтобы поправки в закон о бюджете одобрили в экстренном порядке 24 ноября.

"Запрос премьер-министра Республики Молдова Натальи Гаврилицы о рассмотрении в экстренном порядке поправок к закону о бюджете № 344 от 11 ноября 2021 года включён в повестку", — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы парламента.

Накануне министр инфраструктуры республики и её вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что компания Молдовагаз получит средства от правительства Молдавии на погашение долга, однако потребуется время, чтобы деньги были переведены с соблюдением всех необходимых норм законодательства.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.