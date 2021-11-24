Молдавия не закрыла платёж "Газпрому"

Как сообщили в "Газпроме", от Молдавии пока не поступил платёж за газ.

"Текущий платёж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня", — сообщил РИА Новости Сергей Куприянов, представляющий "Газпром".

С 22 октября по 20 ноября властями Молдавии был введён режим ЧС из-за энергетического кризиса. 29 октября для его преодоления Молдавия продлила контракт с российским "Газпромом" ещё на пять лет, также в отношении задолженности "Молдовагаза" будет проведён аудит в 2022 году. Имеющуюся задолженность планируется закрыть в течение пяти лет.

Задолженность "Молдовагаза" перед российским "Газпромом" составляет порядка 74 миллиона долларов. В "Газпроме" предупредили, что поставки топлива в Молдавию будут остановлены, если платёж от 22 ноября не будет ею закрыт.

Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан попросил у правительства страны займ на 74 миллиона долларов для оплаты долга за газ. Правительство в лице вице-премьера Андрея Спыну пообещало дать эти деньги, но отметило, что этот шаг 25 ноября должен быть одобрен парламентом.

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