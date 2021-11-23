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Как Молдавия будет выплачивать долг "Газпрому", рассказал вице-премьер страны

Экономика

У компании "Молдовагаз" пока нет ответа, каким образом можно выплатить долг российскому "Газпрому", который составляет 74,2 миллиона долларов. О сложной ситуации рассказал министр инфраструктуры страны и её вице-премьер Андрей Спыну.

Как Молдавия будет выплачивать долг "Газпрому", рассказал вице-премьер страны

Из-за топливного кризиса в Молдавии был объявлен режим чрезвычайной ситуации с 22 октября по 20 ноября. 29 октября Молдавия продлила контракт с "Газпромом" ещё на пять лет, при условии, что она полностью оплатит поставленный ей газ.

В понедельник, 22 ноября, представитель компании "Газпром" Сергей Куприянов предупредил, что если Молдавия не закроет платёж за газ, крайним сроком которого и было 22 ноября, поставки газа в страну будут прекращены.

В ответ на это директор "Молдовагаз" Вадим Чебан попросил у руководства страны займ на 74 миллиона долларов для того, чтобы расплатиться с "Газпромом".

"На данный момент долг превышает 74,2 миллиона долларов. Пока "Молдовагаз" не нашла коммерческого решения для погашения этого долга", — так прокомментировал ситуацию в своём Facebook Спыну.

По словам министра, такой большой долг образовался из-за резко возросших цен на газ. В смету Молдавии была заложена закупка газа по гораздо меньшей стоимости — 148 долларов за тысячу кубометров, а по факту его пришлось приобретать за 790 долларов.

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Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова
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