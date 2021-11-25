Пока власти Украины ломают голову, как заставить Газпром продлить транзитный контракт и обещают не допустить веерных отключений электричества, Мариуполь полностью остался без горячей воды.
Полумиллионный город отключили от этого блага цивилизации, вдруг ставшего не по карману жителям.
"Городским властям пришлось признать — жители Мариуполя, когда-то получавшие на металлургических заводах большие (по сравнению со всей остальной Украиной) зарплаты, — сегодня просто не в состоянии оплачивать горячую воду", — пишет портал "Одна родина".
Как пояснил СМИ Виталий Писмарёв, директор Департамента по вопросам управления энергетическими предприятиями Мариупольского горсовета:
Сейчас руководство предприятия готовит письмо в Киев с просьбой о реструктуризации долга на семь лет. Если ответ будет отрицательный, то Нафтогаз арестует счета должника и Мариуполь "автоматом" останется без отопления. Совсем.
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