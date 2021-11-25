Горячая вода — благо, доступное не всем украинцам. В Мариуполе её больше нет

Пока власти Украины ломают голову, как заставить Газпром продлить транзитный контракт и обещают не допустить веерных отключений электричества, Мариуполь полностью остался без горячей воды.

Полумиллионный город отключили от этого блага цивилизации, вдруг ставшего не по карману жителям.

"Городским властям пришлось признать — жители Мариуполя, когда-то получавшие на металлургических заводах большие (по сравнению со всей остальной Украиной) зарплаты, — сегодня просто не в состоянии оплачивать горячую воду", — пишет портал "Одна родина".

Как пояснил СМИ Виталий Писмарёв, директор Департамента по вопросам управления энергетическими предприятиями Мариупольского горсовета:

квитанции "за горячее водоснабжение" оплачивают всего 2% абонентов горсети;

90% пользователей вообще отказались от получения "дорогущей" услуги, предпочтя мыться в тазиках, чем в перспективе платить по 100+ гривен (примерно $4) за куб горячей воды;

"Мариупольтеплосеть" на сегодня (напомним, отопительный сезон только начался) имеет задолженность в 1,5 млрд грн. (более $50 млн).

Сейчас руководство предприятия готовит письмо в Киев с просьбой о реструктуризации долга на семь лет. Если ответ будет отрицательный, то Нафтогаз арестует счета должника и Мариуполь "автоматом" останется без отопления. Совсем.