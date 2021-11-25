На Украине нашли, кто должен шантажировать Газпром, ради контракта по газу

Желание продлить газовый контракт с Россией, высказанное премьером Украины Денисом Шмыгалём, осуществить сегодня очень просто.

В этом уверен Михаил Гончар, президент украинского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Как — он рассказал в статье, опубликованной на портале "Главред".

Намерение России "обнулить Украину по транзиту", по его словам, не осуществится, если немцы и американцы вспомнят о том, что они выступали гарантами переговоров между Москвой и Киевом. И даже ответственных за это назначили: ФРГ — Георга фон Вальдерзее, Штаты -Амоса Хокштайна.

И вот сейчас как раз пора Украине напоминать "гарантам" о том, что должно быть заключено новое соглашение.

"Если Евросоюз, в частности, Германия, займут жесткую позицию по СП-2, тогда России не будет куда деваться, кроме как продлевать соглашение с Украиной или подписывать новое", — пишет Гончар и напоминает, что "подобное уже было в 2019 году, когда Газпром подписал новое 5-летнее соглашение с Нафтогазом не потому, что у него была какая-то добрая воля, а потому что у него была безвыходная ситуация — россияне не смогли вовремя достроить Северный поток-2".

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