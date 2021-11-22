МИД Украины: задержка запуска "Северного потока-2" — заслуга Киева

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проблемы с запуском российского "Северного потока-2" — это заслуга Киева.

По его словам, украинские политики продолжают делать всё, чтобы газопровод не смог заработать. Он подчеркнул, что Киев совместно с партнёрами существенно "затормозил" реализацию проекта РФ.

"Северный поток-2" давно должны были запустить, но то, что он до сих пор не работает, и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий", — сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

Он также добавил, что члены Евросоюза и Еврокомиссии по-прежнему настаивают, чтобы газопровод "Северный поток-2" соответствовал стандартам энергетического законодательства ЕС.

Ранее на Украине выступили против сертификации немецкого дочернего предприятия Nord Stream 2 AG в качестве оператора "Северного потока-2".

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