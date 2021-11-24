EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Госдума может рассмотреть законопроект о QR-кодах в транспорте 16 декабря
Экс-губернатору Фургалу предъявили новые обвинения
Гузеева объяснила свои скандальные заявления о Гаркалине
Количество больных COVID-19 в Петербурге продолжает расти
В Словакии с 25 ноября вводят режим ЧС
Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию на Украине
В ВОЗ сказали, как избежать нового витка заболеваемости COVID-19
Познер поддержал письмо медиков с приглашением в "красную зону"
Немцев возмутили санкции США против "Северного потока-2"

Foreign Policy: Байден хочет не допустить санкций против "Северного потока-2"

Мир

Администрация президента США Джо Байдена продавливает через демократов в конгрессе инициативу об исключении санкций против "Северного потока-2" из оборонного бюджета страны, сообщает Foreign Policy.

Foreign Policy: Байден хочет не допустить санкций против "Северного потока-2"

Издание пишет, что на прошлой недели государственный секретарь США Энтони Блинкен и другие влиятельные чиновники Белого дома убеждали некоторых членов конгресса отменить поправки к оборонному бюджету на 2022 год о санкционных ограничениях в отношении компаний, которые участвуют в реализации СП-2.

Сообщается, что таким образом Байден пытается не допустить попадания в "чёрный список" немецких компаний. Узнав об этом, республиканцы возмутились действиями администрации президента США.

Ранее шесть сенаторов-республиканцев внесли в оборонный бюджет поправки, которые включают санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

Сначала закон США "О защите энергетической безопасности Европы" предполагал введение санкций в отношении компаний, которые владеют судами, принимавшими участие в строительстве СП-2. Однако в октябре 2020 года действие акта было расширено на фирмы, которые модернизируют или оснащают корабли, участвующие в реализации проекта.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Это экономический нонсенс" — Раскрыта тайна окупаемости Северного потока-2
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Foreign Policy: Байден хочет не допустить санкций против "Северного потока-2"
В Британии вакцинированные от COVID умирают в 2 раза чаще невакцинированных
Грызлов заявил о переходе Украиной "всех границ"
Олаф Шольц строит грандиозные планы после объявления о создании коалиции
Группа "Земляне" одержала победу в номинации "Возрождение года"
Госдума может рассмотреть законопроект о QR-кодах в транспорте 16 декабря
В МФТИ прокомментировали санкции США против вуза
Азия из окна поезда: какой маршрут выбрать туристу
Экс-губернатору Фургалу предъявили новые обвинения
Андроиды-официанты и полёты в космос: в Мосуле работает необычный ресторан
Популярное
Здоровье
Проценко: пустыми разговорами о прививках пандемию COVID-19 не остановить

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал антиваксеров прекратить пустые рассуждения о прививках в социальных сетях.

Проценко: пустыми разговорами о прививках пандемию COVID-19 не остановить
Польское СМИ: ЕС должен начать превентивную войну с Россией за Молдавию
Мир. Новости мира
Польское СМИ: ЕС должен начать превентивную войну с Россией за Молдавию
Общество
Кучера ответил на призыв врачей посетить ковидные отделения
Шоу-бизнес
Галкин показал, чем кормит детей перед школой: "Ой, как у нас тут аппетитно"
Дмитрий Соколов Высокую парижскую моду создали русские аристократы Дмитрий Соколов Ирина Шлионская В России создали первого четвероногого робота и "черепаху" для разгона толпы Ирина Шлионская Усам Оздемиров Мирный атом должен стать стороной "зелёного квадрата" Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Пушков предложил польским политикам "оставить при себе" готовность общаться с РФ
Мир. Новости мира
Мигранты вновь попытались силой прорвать границу с Польшей
Правительство Германии поставило условия снятия санкций с России
Мир. Новости мира
Правительство Германии поставило условия снятия санкций с России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников