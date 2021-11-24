Foreign Policy: Байден хочет не допустить санкций против "Северного потока-2"

Администрация президента США Джо Байдена продавливает через демократов в конгрессе инициативу об исключении санкций против "Северного потока-2" из оборонного бюджета страны, сообщает Foreign Policy.

Издание пишет, что на прошлой недели государственный секретарь США Энтони Блинкен и другие влиятельные чиновники Белого дома убеждали некоторых членов конгресса отменить поправки к оборонному бюджету на 2022 год о санкционных ограничениях в отношении компаний, которые участвуют в реализации СП-2.

Сообщается, что таким образом Байден пытается не допустить попадания в "чёрный список" немецких компаний. Узнав об этом, республиканцы возмутились действиями администрации президента США.

Ранее шесть сенаторов-республиканцев внесли в оборонный бюджет поправки, которые включают санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

Сначала закон США "О защите энергетической безопасности Европы" предполагал введение санкций в отношении компаний, которые владеют судами, принимавшими участие в строительстве СП-2. Однако в октябре 2020 года действие акта было расширено на фирмы, которые модернизируют или оснащают корабли, участвующие в реализации проекта.

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