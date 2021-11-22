США: если Европа хочет автономии, то ей пора вкладывать деньги в НАТО

Президент США Джо Байден приветствует желание европейских союзников развивать свой военный потенциал, но лидерам ЕС давно пора выйти за рамки теории и риторики и начать вкладывать в это деньги.

Так заявил советник Госдепартамента Дерек Шолле в интервью Politikoo.

"Члены НАТО в Европе должны стать более автономными от США, что означает, что они должны больше тратить на вооруженные силы и покупать американские системы вооружения, — заявил Шолле. — В противном случае разрыв между тем, что могут сделать военные США, и тем, что могут сделать коллективные вооруженные силы Европы, будет только увеличиваться, особенно когда речь заходит о противостоянии новым угрозам со стороны Китая".

Европейцы, напомним, оправдывают своё нежелание "вкладываться в армию" тем, что не хотят якобы создавать у себя "избыточные" структуры или "дублировать возможности", которые уже есть у НАТО, благодаря США.

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