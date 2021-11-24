Правительство Германии поставило условия снятия санкций с России

Стали известны пункты политической повестки правительства Германии. В них обозначено, при каких обстоятельствах могут быть сняты санкционные меры с Российской Федерации.

"Путь к мирному решению конфликта на востоке Украины и отмене соответствующих санкций зависит от полного выполнения минских договорённостей", — передаёт информационное агентство РИА Новости условия, поставленные кабинетом министров.

Ведомство считает, что в настоящий момент действия России направлены на дестабилизацию обстановки на Украине, обострение конфликта и насильственное присоединение части украинских территорий.

Ранее Евросоюз обвинил Россию в нарушении минских соглашений и потребовал отменить указ президента РФ Владимира Путина о поддержке Донбасса. Альянс заявил, что принятый документ только усугубляет конфликт внутри Украины и нарушает её суверенитет и территориальную целостность.

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