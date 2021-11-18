Польша вынесла предупреждение Белоруссии по поводу ситуации с мигрантами

Польская сторона вынесла предупреждение Белоруссии: если ситуация с мигрантами на границе не стабилизируется до конца недели, пропускной пункт в Кузнице будет закрыт.

Власти Польши потребовали в срочном порядке нормализовать ситуацию, связанную с постоянными попытками беженцев незаконно пересечь границу и попасть на территорию республики. Белоруссии дали срок до 21 ноября.

"В случае отсутствия ответа на этот призыв Польша, опасаясь за безопасность проходящего там железнодорожного движения и риска связанной с этим катастрофы, приостановит движение поездов через пограничный переход в Кузнице", — передаёт ТАСС сообщение правительства Польши.

В четверг, 18 ноября, часть мигрантов, которые на границе Белоруссии неоднократно пытались прорваться в Польшу, забрали из Минска на самолёте и увезли в Багдад. Отмечается, что поступило 430 заявок от граждан, которые добровольно решили покинуть территорию Белоруссии.

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