В Белоруссии сообщили, что мигранты пострадали от жидкости, разъедающей глаза

Миграционный кризис, развернувшийся на польско-белорусской границе не затихает — поляки применили жидкость, разъедающую глаза, против беженцев.

От средства, которое применили силовики со стороны Польши, многим мигрантам стало плохо, они кашляют, их тошнит, об этом в своём telegram-канале информирует государственное информационное агентство Белоруссии БЕЛТА.

Отмечается, что дети тоже пострадали, и у них наблюдаются аналогичные симптомы.

В понедельник, 15 ноября, беженцы перебрались через колючую проволоку, образовалась давка у пропускного пункта "Брузги". Польские службы применили водомёты, чтобы остановить незаконное пересечение границы.

Ранее Pravda.Ru писала, что мигранты находятся в условиях нехватки воды и еды. Среди беженцев есть беременные женщины и маленькие дети, которые ночуют на земле при температурах, близких к нулю. Все эти факторы значительно усугубляют положение.

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