Киев ввёл в действие санкции против 23 россиян и пяти украинцев

Украинский президент Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие решение СНБО о применении санкций против 23 граждан РФ и пяти украинцев.

"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — цитирует документ ТАСС.

Как сообщает "Интерфакс", под санкции попали сотрудники разведки и спецслужб РФ. В отношении них ввели ряд ограничительных мер. Речь идёт, в частности, о блокировании активов, ограничении торговых операций, предотвращении вывода капиталов за пределы Украины, а также о запрете на участие в приватизации и аренде госимущества. В сообщении отмечается, что возможно применение также других санкций.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о санкциях против граждан РФ в связи с якобы причастностью их к содействию властям Крыма и Донбасса.

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