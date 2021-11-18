В ДНР возобновил производство химзавод "Стирол"

Химзавод "Стирол" возобновил работу в самопровозглашённой Донецкой Народной Республике. Производство возобновилось впервые с начала вооружённого конфликта в Донбассе.

До 2014 года концерн "Стирол" был одним из самых крупных химзаводов в Европе по производству минеральных удобрений. Предприятие производило аммиак, карбамид, аммиачную селитру, полистирол, неорганические соли и органические смолы. Когда начались боевые действия в Донбассе, работа концерна была приостановлена.

По словам директора предприятия Василия Агаркова, семь лет завод находился в "режиме простоя, консервации".

"На сегодняшний день нами и министерством промышленности и торговли разработана программа запуска двух цехов. Сейчас они начали свою работу", — цитирует РИА Новости руководителя концерна.

Агарков отметил, что в настоящее время запущены цеха по производству лакокрасочной продукции и изделий из полимеров. Планируется запустить производство минеральных удобрений, однако из-за напряжённой ситуации на линии соприкосновения соответствующая программа не реализована.

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