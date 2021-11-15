Де-факто в России: Путин отвечает на давление Запада новым указом в поддержку ЛДНР

Владимир Путин своим указом открыл российский рынок для товаров из ЛДНР без ограничений. Это сигнал Западу — интеграция России с народными республиками усиливается.

Россия уравняла предприятия в ЛДНР с российскими

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению Донецкой и Луганской народных республик. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Российская Федерация будет оказывать гуманитарную поддержку населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сказано в указе.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с продолжающейся экономической блокадой и ухудшением ситуации в результате пандемии коронавируса.

Как следует из документа, Россия:

Признаёт выданные в Донецке и Луганске сертификаты о происхождении товаров. Они теперь будут допускаться наравне с российскими к участию в госзакупках. Квоты применяться к импорту и экспорту не будут.

Таким образом Путин открыл дорогу к официальной продаже продукции, производимой в ЛДНР на российском рынке в любых количествах. Это означает, что экономическая интеграция народных республик в Россию ускоряется.

Ранее были взяты под управление госпредприятия

Москва в этом году начала решать проблемы с активами в металлургии и угольной промышленности. Так, национализированные в 2916 году Енакиевский металлургический завод, Макеевский металлургический завод, "Макеевкокс", ЯКХЗ и Комсомольское рудоуправление в ДНР, а также Алчевский металлургический комбинат и Стахановский ферросплавный завод в ЛНР (в целом Южная Горно-металлургическая компания, ЮГМК) были преданы в управление российскому бизнесмену Евгению Юрченко.

Им были погашены долги по зарплатам, и, согласно планам, в 2022 году на ЮГМК планируют получить 5 миллионов тонн стали. Она то и пойдёт в РФ. Бизнесмен также заявил о планах инвестировать в предприятия Донецкой и Луганской областей 10 млрд рублей. Из них треть до конца года инвестируют в модернизацию и ремонт оборудования на заводах.

Также была образована в июле текущего года в ДНР государственная корпорации "Алмаз". В предприятие вошли заводы: "Топаз" (производитель станций радиотехнической разведки "Кольчуга"), Донецкий казенный завод химических изделий, а также Макеевский государственный проектный институт, НИИ комплексной автоматизации, Государственный НИИ пластических масс.

Этот комплекс позволит ЛДНР создавать своё высокоточное оружие.

Между республиками недавно был отменён таможенный контроль.

Около 700 тысяч российских граждан взяты под защиту

Глава ДНР Денис Пушилин, отмечая в пятницу на прямой линии общения с населением, что в республике на линии фронта проживают 180 тысяч российских граждан, предложил "закрепить в различных нормативных правовых актах те или иные постулаты, которые мы видели в доктрине "Русский Донбасс". В частности, это роль русского языка как государствообразующего и приоритетность республиканского права над международным.

Указ Путина вышел в то время, когда ситуация на линии разграничения республик с Украиной резко обострилась, выяснилось, что Киев требует "переходного периода", то есть не собирается выполнять минские соглашения. В числе прочего документ об этом периоде предлагает введение "элементов переходной юстиции" и ответственности жителей регионов за деятельность в период "оккупации", проведение люстрации, отмену так и не вступившего в силу закона об амнистии участников событий в Донбассе.

К тому же, как заметил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россию стали в Нормандском формате называть стороной конфликта, что не записано в Минских соглашениях.

Москва демонизируется Западом и на белорусском направлении. Хуже уже только война, поэтому своим указом Путин сигнализирует Западу о том, что те 700 тысяч российских граждан в ЛДНР не только не останутся без защиты, они в скором времени де-факто уже будут жить в России.

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