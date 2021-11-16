Армения потеряла два боевых поста в результате боёв с ВС Азербайджана

Министерство обороны Армении сообщило, что на границе страны подразделения вооружённых сил Азербайджана напали на армянские позиции.

Оборонное ведомство проинформировало о наличии погибших и раненых, а также о потере двух боевых постов. Кроме того, в плен попали 12 армянских военных.

Армянские вооружённые силы дали адекватный ответ, и противник понёс большие потери, отметили в Минобороны. Бои продолжаются.

При этом в Минобороны Азербайджана сообщили об уничтожении противотанковой установки и миномёта на границе "в ответ на провокацию Вооружённых сил Армении".

Ситуация на границе обострилась 15 ноября, когда Совбез Армении заявил, что азербайджанские войска окружили четыре армянских поста. В результате переговоров инцидент удалось урегулировать, но ненадолго. Уже 16 ноября Баку обвинил Ереван в попытке захвата господствующих высот.

Ранее Ереван попросил Москву защитить территориальную целостность Армении в связи с нападением Азербайджана.

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