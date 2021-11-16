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Ереван попросил помощи Москвы в защите территориальной целостности Армении

Мир

Ереван обратился к Москве с просьбой о помощи в защите территориальной целостности Армении в связи с нападением Азербайджана.

Ереван попросил помощи Москвы в защите территориальной целостности Армении

Как сообщил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, пока обращение к РФ устное, но оно получит "письменную процедуру".

"Мы начинаем такой процесс. Ожидаем, что Россия предоставит помощь, и мы будем иметь возможность восстановить нашу территориальную целостность", — цитирует Григоряна "Интерфакс".

Секретарь Совбеза пояснил, что при возможности решить кризисную ситуацию путём переговоров Ереван ждёт от Москвы помощи в этом процессе. При безуспешности переговоров в Армении надеются на предоставление РФ достаточной военной помощи для восстановления территориальной целостности страны.

Григорян сообщил, что власти Армении работают также над активизацией инструментария ОДКБ.

"Примем дополнительные шаги для активизации в рамках ОДКБ инструментария, который позволяет предпринять соответствующие меры по решению проблемы", — заявил секретарь Совбеза.

Ранее в Минобороны Армении заявили о попытке прорыва границы страны азербайджанскими военными. В министерстве отметили, что на восточном направлении сложилась крайне напряжённая обстановка, там происходят локальные бои.

В Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщили об уничтожении противотанковой установки и миномёта на границе "в ответ на провокацию Вооружённых сил Армении".

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Армения делает выбор: с Россией или с Турцией
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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