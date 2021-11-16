Армения и РФ консультируются после обострения на армяно-азербайджанской границе

Посол Армении в Москве Вардан Тоганян заявил, что Россия и Армения консультируются по военным и дипломатическим каналам в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

"Идут консультации (в связи с обострением на границе) — по линии военных, других ведомств, по дипломатическим каналам", — сказал посол, слова которого приводит ТАСС.

Ранее в Минобороны Армении заявили о попытке прорыва границы страны азербайджанскими военными. В министерстве отметили, что на восточном направлении сложилась крайне напряжённая обстановка, там происходят локальные бои.

В Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщили об уничтожении противотанковой установки и миномёта на границе "в ответ на провокацию Вооружённых сил Армении".

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