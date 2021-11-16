Пентагон: Россия противоспутниковой ракетой повредила аппарат СССР

Как заявили в Пентагоне, при якобы испытаниях противоспутниковой российской ракеты повреждения получил советский летательный аппарат COSMOS 1408, который вывели на орбиту ещё в 1982 году.

По словам представителей Космического командования Вооружённых сил США, "столкновение" привело к появлению осколков.

"Россия 15 ноября 2021 по московскому времени провела испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту, которая поразила российский спутник (COSMOS 1408), что привело к появлению осколков на низкой околоземной орбите", — цитирует сообщение ТАСС.

Как уточнили в NASA, под "удар" попал COSMOS 1408.

Ранее Pravda.Ru публиковала высказывания Белого дома об испытаниях российского космического оружия. Так, в администрации США заявили, что страна поступила "безрассудно" и поставила под угрозу жизни всех космонавтов на орбите.

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