В НАТО не могут решить, брать ли Украину "к себе", заявил Столтенберг

Члены НАТО не могут решить: брать или не брать Украину в альянс. Пока представители стран-участниц не нашли консенсус в этом вопросе, заявил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг.

По его словам, чтобы вступить в альянс, необходимо соответствовать стандартам НАТО.

"Пока они не стали членами. Но прежде всего мы усилили наше партнёрство, работаем с ними теснее. Чтобы стать членом НАТО, надо отвечать стандартам НАТО. Мы помогаем им бороться с коррупцией, но 30 союзников должны договориться, а сейчас у нас в НАТО нет консенсусной договорённости относительно приглашения Украины стать полноправным членом", — пояснил Столтенберг в беседе с Axios.

Как отметил генсек, НАТО не единожды поддерживали украинскую сторону в вопросах территориальной принадлежности и суверенитета. Но Владимир Зеленский нацелен не только на союзничество, а хочет "нечто большего", а именно полноправное членство в альянсе. Но пока с точностью прогнозировать вступление Незалежной в организацию сложно.

Ранее о политике НАТО высказался Сергей Лавров. По словам главы российского МИД, альянс начал вести себя "более агрессивно" и Москва не потерпит "выходки" Запада.

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